"Objekt je podle statika nestabilní, a proto je komunikace stále uzavřena. Provizorní spojení jsme budovali narychlo hned následující den. Jde o cestu, která vede po dvou komunikacích a soukromém pozemku. Jednu komunikaci vlastní ministerstvo obrany, tu druhou Vojenské statky a lesy," uvedl starosta Vojkovic Luboš Garaj. Jakubov se totiž nachází přímo pod vojenským prostorem Hradiště. "Náhradní trasu máme. Teď nám zbývá ještě jednání s vlastníky a také ji musíme legalizovat," pokračoval starosta Vojkovic.

Přivolaný statik už na místě konstatoval, že objekt je nestabilní. Na komunikaci se zřítila část zdi, která sahala až pod krov. Statik v úterý s úředníky ze stavebního úřadu řeknou, zda část porcelánky čeká demolice. "K demolici musí být vydán příkaz a pokud bude vystaven, náklady ponese vlastník," konstatoval starosta Garaj.

Jenomže v tom je problém. Bývalou porcelánku, kterou dělí komunikace do Jakubova na pravou a levou část, vlastní dva majitelé. Ani jeden se však nemá k tomu, aby chátrající budovy opravil. Zřícenou část vlastní podnikatel z Ukrajiny. "Jediný kontakt, který na něj máme, je přes katastr nemovitostí. Telefon na něj k dispozici nemáme. Je dost možné, že ani neví, co se tady stalo. Pokud se nám s ním nepodaří spojit, náklady na demolici prozatím bude hradit obec Kyselka, pod níž stavební úřad spadá. Stát by pak měl následně peníze po majiteli vymáhat," dodal Garaj.

Smutná historie areálu jakubovské porcelánky se začala psát v roce 1997, kdy se chystaly velké oslavy u příležitosti 100. výročí od založení podniku. Nakonec ale místo oslavy přišla tryzna, protože týden před výročím tehdejší vlastníci oznámili, že se provoz ukončuje. Od té doby se výroba už neobnovila. Následně se závod rozdělil na několik částí, zůstaly jen dvě hlavní, v té první se od té doby střídají vlastníci. Druhý majitel zůstává stejný. Pravou část, která je v horším stavu, koupil na podzim roku 2020 muž z Ukrajiny, který dlouhou dobu tvrdil, že se do Jakubova nemůže dostat kvůli pandemii.