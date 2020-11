Slib už krajští zastupitelé Karlovarského kraje sice minulý čtvrtek složili, ale hejtmana a krajskou radu nezvolili. Pro nedostatek hlasů, s nimiž by složili funkční krajskou koalici, přerušili jednání, které pokračovalo ve čtvrtek, kdy ale opět hejtmana nezvolili.

Nově zvolení zastupitelé Karlovarského kraje čekají na složení slibu na ustavujícím jednání. | Foto: Deník / Jana Kopecká

A znovu to vypadá, že koalice, která by měla minimálně třiadvacet hlasů z pětačtyřicetičlenného zastupitelstva, je v nedohlednu. Pokouší se ji domluvit hnutí ANO, které získalo největší počet mandátů, a to 13. K ANO se připojili také dva členové Karlovaráků, kteří kandidovali za Volbu pro kraj, původně i ODS a lidovci a několik dalších zastupitelů. Na třiadvacítku to ale stále nestačí.