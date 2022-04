Proč jaro voní? Nemohou za to květiny, ale hmyz a bakterie

autor externí

Už to taky cítíte? Jarní vzduch, který má svou nezaměnitelnou vůni. Někomu může dokonce připomínat čerstvě vyprané prádlo. Pokud přemýšlíte, co toto jarní aroma způsobuje, věřte, že jarní květiny to nejsou. A dost možná budete i překvapeni, kdo za touto omamnou vůní stojí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jarní vůně má opravdu překvapivé vysvětlení | Foto: Shutterstock