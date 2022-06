V přístupu nemocných k lékům je v severní a západní Evropě oproti jihoevropským a východoevropským zemím až devadesátiprocentní rozdíl. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Patiens W.A.I.T. Indicator Survey publikovaného Evropskou federací farmaceutických společností a asociací.

Místo měsíců čekají roky

Problém je i to, že zatímco někde si na léky po uvedení na trh počkají jen čtyři měsíce, jinde i dva a půl roku. Na evropském chvostu jsou občané jižních a východních zemí, k nimž se některé nové léky dostanou až šestkrát později než do těch západních. Česká republika se drží přibližně uprostřed.

Farmaceuti, sdružení v evropské federaci, hledají cesty, jak z toho ven. Je podle nich třeba přístup některých pacientů k lékům zrychlit i zlevnit. „Jsme přesvědčeni, že spravedlivější systém je dosažitelným cílem,“ řekl viceprezident evropské farmaceutické federace Lars Fruergaard Jørgensen. Nemocní lidé podle něj nemohou doplácet na to, že je v jejich zemi horší ekonomická situace, přičemž spolupracovat na nápravě musí i Evropská komise a vlády jednotlivých zemí.

Na českém ministerstvu zdravotnictví vidí posun k lepšímu už nyní. „Z citovaného průzkumu vyplývá, že Česká republika je na jedenáctém místě v Evropě a na devátém v rámci Evropské unie. Dostupných osmaosmdesát inovativních léčiv je vysoce nad eurounijním průměrem, který činí čtyřiasedmdesát,“ řekl Deníku mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Jedná se podle něj o dobrou práci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kterému se podařilo zásadně zkrátit dobu vedení řízení o tom, aby se léky dostávaly do České republiky. A zároveň zdravotních pojišťoven, které s držiteli rozhodnutí o registraci uzavírají smlouvy týkající se nákladů na léčbu. Tím umožňují vstup přípravků do systému veřejného zdravotního pojištění. Tedy k českým pacientům.

Hromadné nákupy

Podle lékárníka Vladimíra Finsterleho z Lékárna.cz by situaci ještě posunulo, kdyby tuzemskou prioritou bylo investovat do vybraných inovativních léků. Česká republika by se tím stala atraktivní zemí. „Důležité je spojit se i s dalšími zeměmi, domluvit se na koordinované registraci, cenotvorbě a úhradách,“ řekl Deníku.

Hromadné evropské nákupy některých inovativních léků dlouhodobě prosazuje europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). „Tento mechanismus nemůže být použit na všechny typy léků, neboť je poměrně složitý. Pomohl by ale dostupnosti vybraných léků na vzácná onemocnění nebo neobvyklé druhy rakoviny,“ řekla Deníku.

Úředníci Evropské komise slibují hromadné nákupy zakomponovat do příslušných návrhů. Pokud je předloží do letošní zimy, pacienti se podle Konečné takto nakoupených léků – při nejlepším scénáři – dočkají po roce 2025.

Počkat rok až dva roky s dalšími kroky navrhuje místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti). „V minulém volebním období jsme schválili novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která měla vést k dřívějšímu vstupu vysoce inovativních léků na český trh. Pokud zákon naplní naše očekávání, situace se začne zlepšovat právě v letošním a příštím roce,“ řekla Deníku.

Za důležitou považuje i datovou infrastrukturu českého zdravotnictví, aby zde výrobci léčiv chtěli provádět klinické studie, díky čemuž by sem léky posílali co nejdřív.

Dostupnost léků v zemích EU



V Evropské unii je schválených 160 nejmodernějších léků.



- Německo: 147 léků

- Česko: 88 léků

- Španělsko: 85 léků

- Rumunsko: 38 léků



Zdroj: průzkum Patiens W.A.I.T. Indicator Survey, publikovaný Evropskou federací farmaceutických společností a asociací (EFPIA)