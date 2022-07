Dá se migréně předejít?

Migréna je onemocnění, které se projevuje atakami bolesti s vegetativním doprovodem, to znamená přecitlivělostí na světlo, hluk, pachy, nevolností a někdy i zvracením. Migréně jako onemocnění se předejít nedá, je pravděpodobně geneticky podmíněna, vyskytuje se často v rodině u několika generací. Jednotlivé atace se někdy předejít dá, pokud víte, co ji vyvolává, a vyhnete se tomu. Ale některé vyvolávající faktory, jako je například změna počasí nebo stresová situace, jsou stejně neovlivnitelné.



Co dalšího může migrénu vyvolat?

To je vysoce individuální, nejčastěji jsou to právě změny počasí, stres, zátěž nebo menstruace u žen. U některých lidí také požití vína nebo jiného alkoholu, případně kořeněný pokrm.



Jak se pozná migréna od jiné bolesti hlavy? Kdy by měl člověk zpozornět, že bolest hlavy není „normální“ a může se za ní skrývat něco jiného?

Migréna je charakteristická jak typem bolesti, tak doprovodnými příznaky. Bolest u migrény začíná v polovině případů v oblasti šíje, kde pacienti popisují ztuhnutí, pak se šíří někdy do poloviny hlavy, strany se často střídají nebo bolí i celá hlava. Bolest je narůstající, má tlakový pulzující charakter a intenzita bolesti při migréně bývá vysoká. Je často doprovázena i projevy přecitlivělosti na světlo, hluk nebo pachy, nevolností a někdy i zvracením, které může být ještě hůře snášeno než samotná bolest. Když ataka migrény přejde, je pacient další období zcela bez bolesti. Pokud by bolest neodezněla, je riziková a vyžaduje návštěvu lékaře.