Odtud pochází jeho označení HEV = High Energy Visible Light (vysokoenergetické viditelné světlo) a způsobuje vznik pigmentových skvrn, předčasné stárnutí kůže a hloubkové poškození buněk.

Může být dokonce nebezpečnější než UVA a UVB záření a způsobuje až 25 procent poškození buněk. Tyto škodlivé vlny jsou totiž schopné pronikat hlouběji do vrstev kůže, dokonce až do hypodermis, což je nejspodnější vrstva kůže tvořená tukovou a vazivovou tkání. Studie také ukázaly, že toto modrofialové světlo vede k tvorbě toxických reaktivních forem kyslíku, které ovlivňují všechny složky kožních buněk: lipidy, proteiny a DNA.​​ Poškozuje kožní buňky už během jedné hodiny vystavení slunci.

Proto je důležité nepodcenit každodenní ochranu. „Stále narůstající incidence melanomu a nemelanomové kožní rakoviny, jakož i projevy aktinického stárnutí populace nás utvrzují v předpokladu, že fotoprotektivních opatření – i celoživotně uplatňovaných – není nikdy dost,“ říká lékař Karel Ettler z Kliniky nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové.

I na vlasy UV filtr

Během letních měsíců je nutné pečovat nejen o pleť a chránit ji před spálením, ale rovněž o vlasy. „V létě je určitě dobré, pokud to jde, vlasy nebarvit klasickými barvami a volit spíše přelivy bez amoniaku. Vlasy po nich nejsou zbytečně vysušené a zůstávají krásně hydratované.

Osobně bych doporučila značku Oway Rolland Hnectar. Pro domácí použití jsou skvělé také pěnové přelivy od Schwarzkopf, aplikují se po umytí vlasů, slouží jako regenerace a dokážou zatónovat i šedivé vlasy,“ doporučuje kadeřnice Jiřina Fáberová z kadeřnického salonu v Táboře.

Na péči o vlasy v létě by se měly používat produkty s UV filtrem, šampony, kondicionéry a masky s hydratací a přírodními lehkými oleji. „Před pobytem na slunci aplikujte vlasové spreje, které chrání vlasy před vysušením a poškozením. Pro blondýnky je perfektní tzv. sluneční mlha, která se dá večer umýt pouze vodou a vlasy jsou po ní krásně lesklé a opečované. Pokud někdo na vlasy nepoužívá žádné přípravky, spraví to pěkný klobouk nebo kšiltovka,“ dodává Jiřina Fáberová.

Hoďte nohy nahoru

Léto bývá často spojeno s otoky nebo bolestmi nohou. Jelikož teplo způsobuje rozšíření žil, otékají nohy i těm, kteří jinak problémy s žílami nemají. S chronickým žilním onemocněním je to v teple ještě horší. Podstatou nemoci je totiž nedostatečná funkce žilních chlopní, které ženou krev z nohou zpět do srdce. Pokud se pohybují příliš pomalu, část krve protéká zase dolů, hromadí se v žilách dolních končetin a roztahuje žilní stěny. Chlopně, které se nacházejí právě na stěnách, k sobě najednou nedoléhají a více krve tedy proteče dolů. V kombinaci s horkem, které žílu přirozeně ještě více roztáhne, je návrat krve do srdce komplikovanější a příznaky mohou být výraznější.

Křeče, pocit těžkých a oteklých nohou můžete vnímat při dlouhém sezení například v autobuse, ve vlaku nebo letadle při cestě na dovolenou. „Ve chvíli, kdy hodně sedíme a méně se pohybujeme, dochází k přetlaku v žilách a krev se částečně vrací dolů. U křečí a otoků žilního původu pomůže, když si dáte nohy nahoru, aby nahromaděná krev stekla k srdci,“ radí lékařka Júlia Černohorská z kliniky Dermal centre.

Na otoky nohou jsou velmi vhodné masáže. Začněte od chodidel a jemnými krouživými pohyby prsty a dlaněmi postupujte směrem ke stehnům. Cílem je dostat nahromaděnou krev nahoru, proto určitě nemasírujte od kolen dolů. Občas si dopřejte i péči odborníka a zajděte si na ruční lymfatickou masáž, která pozitivně působí při nedostatečnosti žilního systému. Krev se potom okysličuje rychleji a celkově dochází k oživení a ulehčení funkce celého cévního systému. Rozproudit krev a ulevit si můžete i díky sprchování nohou studenou vodou. Vyvarujte se ale ledové vody a teplotu raději ubírejte postupně, aby žíly nedostaly šok.

Do exotiky s očkováním

Před cestou na dovolenou si nezapomeňte včas zjistit, na jaké nemoci můžete v cílové destinaci narazit. Specifickou nemocí pro Asii je vzteklina. Jedete-li právě tam, měli byste se vyhýbat volně pobíhajícím zvířatům, která mohou nákazu přenášet. Převážně jde o psy, kočky, lišky, šakaly, kojoty a opice. Virové onemocnění vzteklinou je nebezpečné proto, že postihuje centrální nervovou soustavu a ve většině případů způsobuje smrt.

Převážně v jihovýchodní Asii, v oblastech se špatnou hygienou, hrozí turistům břišní tyfus. „Zdrojem bakteriální nákazy břišním tyfem je nemocný člověk či jím kontaminovaná voda, potrava a různé další předměty. Mezi příznaky patří bolesti hlavy, obluzení, setrvalá horečka, nechutenství a nevolnost. Ve druhém týdnu se přidává bolest břicha. K závažným komplikacím může patřit například krvácení do střeva. Průjem pro toto onemocnění není typický,“ popisuje lékař Vít Nádvorník z ambulance Synlab. Účinnou ochranu proti tyfu poskytuje očkování, které je nutné aplikovat alespoň dva týdny před odjezdem, přičemž protilátky v těle vydrží asi tři roky.

Chystáte-li se na cestu do rovníkových států Jižní Ameriky, musíte podstoupit povinné očkování proti žluté zimnici. Vakcínu je nutno aplikovat alespoň deset dní před odjezdem, chránit vás pak bude už po celý život. Nezapomeňte si vakcinaci nechat potvrdit do Mezinárodního očkovacího průkazu, bez něj do těchto zemí vůbec nebudete vpuštěni. „Žlutá zimnice je přenášena komářím bodnutím. Nákazu provází horečka, bolest hlavy, zvracení a únava. U těžších forem propuká žloutenka jako projev zánětu jater a může dojít i ke krvácení do kůže či zažívacího traktu a k dalším komplikacím,“ vysvětluje Vít Nádvorník. Podle dostupných lékařských záznamů více než polovina turistů nakažených touto chorobou umírá.

Pro Afriku jsou typická také průjmová onemocnění, mezi která patří například cholera. Proti ní existuje účinné „očkování“ ve formě speciálního nápoje po dvou dávkách, které se podávají s týdenním rozestupem. Aplikace druhé dávky se doporučuje minimálně týden před vycestováním. Ochranné látky z vakcíny by vám měly vydržet dva roky. „Cholera je infekční průjmové onemocnění, kterým se člověk typicky nakazí z potravin nebo kontaminované vody. Nákaza se projevuje vodnatými průjmy, typicky bez horečky, s nutnou velmi rychlou a intenzivní rehydratací,“ dodává lékař Vít Nádvorník.

Lékárnička na dovolenou (pro děti i dospělé)



Pravidelně užívané léky

Teploměr

Léky na horečku s paracetamolem (Paralen nebo Panadol) i s ibuprofenem (Nurofen, Brufen či Ibalgin) – dají se použít i při bolesti hlavy či zubů

Domácí CRP test – pokud vás bude trápit bakteriální infekce, což vám test ukáže, budete muset vyhledat lékaře i na dovolené

Léky na bolest v krku (Tantum Verde, Orofar)

Pathenol – na podrážděnou a spálenou pokožku

Léky na alergii a hmyzí poštípání (Zyrtec, Zodac, Fenistil)

Léky proti plísňové infekci (Canesten, Clotrimazol)

Dezinfekce (Neocide spray, Dettol)

HemaGel – na odřeniny, puchýře, pořezání, opaření

Náplasti

Léky na průjem (Smecta, Enterol)

Rehydratační roztok – při průjmu a zvracení (Kulíšek, Hipp Ors)

Léky na nevolnost (Kinedryl, zázvorová lízátka)

Oční kapky (Ocuflash, Ophthalmo-septonex)

Ušní sprej (např. Auris Clean) – zejména pokud děti trpí na záněty uší, může jim kombinace vody a větru na dovolené způsobit problémy

Mořská voda a kapky do nosu (Otrivin, Nasivin)

Repelent

Krém na opalování

Pinzeta na klíšťata