Do té patří nejen lidé starší šedesáti let, ale také pacienti se sníženou imunitou či chronickým onemocněním. Nechat se očkovat posilující dávkou mohou ale i zájemci z jiných věkových kategorií. Jedinou podmínkou je ukončené očkování a uplynutí osmiměsíční doby od poslední vakcinace.

Jenže zájem o třetí vakcínu a očkování zatím není nikterak valný. „Po oznámení možnosti očkování třetí dávkou jsme evidovali sedm pacientů, dva již odmítli. Situace je stejná jako doposud. Zájem příliš není,“ přibližuje situaci lékař a člen předsednictva Sdružení praktických lékařů ČR Václav Šmatlák s tím, že praktičtí lékaři jsou připraveni.

Nízký zájem o očkování pak administrativně zaměstnává zdravotní sestry v ordinacích lékařů. Jedna lahvička s vakcínou Moderny vystačí na naočkování deseti lidí. „A dát dohromady skupinu deseti lidí, aby přišli v jedno dopoledne v jeden den, je skutečně obrovský problém. Sestra volá lidem i několikrát denně, organizuje, přemlouvá. Je to obrovský objem práce,“ poukazuje lékař.

Příznivější je situace u vakcín od firmy Pfizer/BioNTech. Z jedné lahvičky lze naočkovat „pouze“ pět až šest lidí. „Skoro nikde nejsou, spíše výjimečně,“ upozorňuje Šmatlák. Pokud se nepodaří lahvičku vakcín vyočkovat, musí být zlikvidována. "A to je mi vždy hrozně líto. Ale nic nenaděláte, někteří lidé slíbí, ale pak nepřijdou. Takže zase ale přibývá práce s jejich sháněním," říká lékař.

Ideálním řešením, jak zvýšit proočkovanost by podle člena představenstva Sdružení praktických lékařů bylo dodávat vakcíny v komfortním balení: tedy jedna dávka v lahvičce pro jednoho pacienta. „Kdyby to tak bylo, žádný problém s očkováním by nebyl. Při osobním kontaktu bych dokázal přemluvit dotyčného přemluvit. Očkování by tak dostal, myslím, každý druhý,“ má recept Šmatlák.

Kombinace vakcín

Při přeočkování třetí dávkou bude pacientům aplikována mRNA vakcína od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Vektorové vakcíny AstraZeneca a JohnsonJohnson zůstanou jen pro základní očkování. Někteří lidé, mající právě ukončené očkování vektorovou vakcínou, mají z kombinace obavy. Ty ale nejsou podle odborníků na místě.

I podle Státního ústavu kontrolu léčiv (SÚKL) je podání třetí dávky mRNA vakcín možné, i když bylo základní očkování vektorovou vakcínou. Zachování stejného druhu vakcíny je důležité především u základního schématu. „Z pohledu SÚKL platí, že základní očkování by mělo být přednostně dokončeno stejnou vakcínou, jakou bylo zahájeno,“ dodává ředitelka SÚKL Irena Storová.

Upozornění na možnost očkování třetí dávkou najdou od 20. září ve svých mobilních telefon lidé starší šedesáti let. Pokud tedy mají ukončené očkování, od druhé dávky uplynulo osm měsíců a v registrační formuláři uvedli své mobilní číslo.

V Česku je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky bez jakékoliv vakcinace proti koronaviru přes 400 tisíc lidí starších šedesáti let. Přesvědčit nejen je, ale i další lidí z různých věkových kategorií se pokouší ministerstvo zdravotnictví.

„Od počátku srpna jedeme novou vlnu kampaně ve stylu pomozte nám se dostat na hranici kolektivní imunity. Souběžně se zaměřujeme i na vyvracení některých dezinformací edukativní spoty na popírání těchto dezinformací. Kampaň postupně posilujeme,“ informuje z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Martina Čovbanová.

Změna postupu léčby

Od podzimu by se měl změnit postup léčby lidí s podezřením na nákazu koronavirem. Zatímco v předchozích měsících bylo běžnou praxí, že pacient zavolal lékaři a ten vystavil pouze žádanku na test, nyní pacient svého lékaře navštíví. Ten jej otestuje antigenním testem a vyšetří. Cílem je takzvaně podchytit nemoc v co nejranějším stádiu, čímž se zefektivní léčba.

Praktičtí lékaři jim budou totiž moci včas předepisovat protilátkové monoklonální koktejly. Ty jsou velmi účinné v rané fázi onemocnění, a navíc mohou zabránit těžkému průběhu nemoci u rizikových pacientů. „Jedná se o infuzi. Vše se provádí ambulantně, pacient jde po několika hodinách domů,“ popisuje lékař Šmatlák. Nadále platí možnost dálkového poskytování péče pacientům s podezřením na nákazu covid, či odeslání rizikových pacientů rovnou do nemocnice.

Nový doporučený postup, na kterém se shodlo Sdružení praktických lékařů s ministerstvem zdravotnictví, dolaďují lékaři a úředníci na společném kongresu v Praze. Ten potrvá od pátku do soboty. Kromě toho praktičtí lékaři budou řešit očkování proti koronaviru u dětí či o vlivu epidemie na psychiku pacientů.