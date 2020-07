Zrakem člověk získává kolem osmdesáti procent všech informací. Podle některých zdrojů jich oko dokáže za hodinu zpracovat až 36 tisíc. Přitom až 60 procent světové populace trpí nějakou oční vadou a počet lidí, jež trápí zrak, strmě narůstá.

Zdroj: deníkKromě pravidelných návštěv očního lékaře, bychom neměli podcenit ani to, co pro své oči můžeme udělat i my sami. Nejlépe hned teď. A můžeme rovnou začít na talíři. Zdravou stravu, bohatou na vitaminy a minerály, totiž ocení nejen náš žaludek, ale i naše oči. K vyloženým pochoutkám, které naše oči milují, patří vejce, mořské ryby, kukuřice, sója, borůvky, česnek, rajčata, ořechy, semínka, olivový olej či u nás ještě málo známá a v české kuchyni neprobádaná kurkuma. A pokud jsme se již naladili na zdravý životní styl, váš zrak rozhodně uvítá i cigaretovou abstinenci.

Pravidelná cvičení, ale i odpočinek jsou prospěšné jak pro naše psychické a fyzické zdraví, ale i pro pro naše oči. „Lidem, kteří většinu pracovní doby pracují na počítači, doporučuji každý den před spaním provádět oční jógu – soubor nenáročných pohybů očima, které v nich a jejich okolí urychlují látkovou výměnu a pozitivně tím ovlivňují zrak. Při každodenní práci s počítačem oči rychle osychají kvůli nedostatečné frekvenci mrkání a také se rychleji unaví, proto je důležité dopřát si pravidelné přestávky, kdy jim ulevíme zamrkáním a pohledem do dálky, například z okna do zeleně,“ říká primář Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Co se týče zraku, významnou roli hraje genetika. V rodinách, kde se již vyskytuje nějaká geneticky podmíněná oční vada, je vyšší pravděpodobnost jejího výskytu i u potomka. Řada lidí, bohužel, péči zanedbá, až za to nakonec zaplatí.

