K našemu šípku se nedostanete lehce, jeho plody jsou chráněny proti vetřelcům, zejména z ptačí říše, větvemi s trny. Ostatně stejnou funkci plnily i v jedné z tradičních pohádek “O šípkové růžence”, kterou sepsali podle staré legendy bratři Grimmové. Tady trny selektovaly skutečné zachránce od těch, řekněme, nepravých.

K lidovému léčitelství v našich končinách patří šípek od nepaměti a pokud chcete zůstat ve sběru vitamínů pro své tělo mimo exotické pomocníky, je to pro vás ta pravá volba. A určitě neprohloupíte… Vysoký obsah vitamínu C, k tomu vitamíny B, A, K.

Výborný především k celkovému posílení imunity. Najde si ale I své “oblíbené” neduhy, jako například zubní paradentózu.

Nejznámější způsob jak dostat vitamíny z šípku do těla? Kdo měl to štěstí a pohádkovou babičku žijící na vesnici, mohl okusit především šípkový čaj, ten si samozřejmě můžete připravit I dnes, ať již z vylouhovaných čerstvých, nebo rozdrcených usušených plodů.

Pokud se ale nechcete připravit o drtivou část vitamínů, tak jako u jiných pomocníků z boží zahrádky, musíte na šípek “za syrova”. Zralému plodu na jedné straně odkousnete špičku a prostě si ho vymačkáte do úst.

Využití je ale samozřejmě široké, od vína, sirupu, pálenky, sušené přísady, marmelády, omáčky ke kančímu masu, nebo na těstoviny až například po pomazánku.

Šípková marmeláda



Variant existuje mnoho. Omyté šípky můžete rovnou vařit, nebo je rozříznout a zbavit je peciček a chloupků dopředu.



Každopádně vaříme do změknutí, necháme vystydnout a poté celou směs propasírujeme přes síto. Přidáme hřebíček, skořici a cukr a znovu vaříme několik minut do vytvoření správně husté konzistence.



Přelijeme do připravených skleniček, pečlivě zavřeme a otočíme víčkem vzhůru. Dobrou chuť a hodně zdraví!