Léčivý sirup z mladých smrkových výhonků má na naše zdraví velmi blahodárné účinky, a to především kvůli vysokému množství vitaminu C, minerálních solí a antioxidantů. Díky svému jedinečnému složení posiluje naši obranyschopnost, má antiseptický účinek a uvolňuje dýchací cesty. Obsažené silice také napomáhají prokrvení a díky vysoké koncentraci esenciálních olejů ucítíte tento zelený poklad, pro který si chodívaly i naše babičky, už z dálky.

Jasně zelené mladé smrkové výhonky v sobě skýtají skutečnou léčivou sílu, kterou si můžete nasbírat doslova za barákem.

Sirup využijete především v zimních obdobích, jelikož usnadňuje vylučování hlenů a ulehčuje vykašlávání, čímž také napomáhá k uvolnění dýchacích cest, prokrvuje sliznici, posiluje organismus a působí protizánětlivě a dezinfekčně. Může ale také ulevit při bolestech revmatického původu a křečích.

Jak sirup používat

Sirup lze užívat jak preventivně, tak i v případě nachlazení či bolestí. Na kašel vám pomůže lžíce denně, při revmatických bolestech lžíci polkněte ráno i večer. Sirup je díky obsahu cukru hodně sladký, takže ho můžete v případě potřeby rozmíchat i ve vodě nebo jím osladit čaj. Nepřekračujte však doporučené dávkování, jelikož by mohlo dojít k podráždění sliznice. Rovněž se nedoporučuje používat sirup na léčbu dávivého kašle a astma.

Sirup si můžete připravit buď za studena, nebo za tepla. Nás nadchl víc postup za studena, který praktikuje i bloggerka Tereza Rak, která sirup krok za krokem zpracovala na svém profilu srdce_z_jerabin. Nepřipravíte ho totiž o cenné látky, jejichž obsah tepelnou úpravou klesá. Vyrobit si doma léčivý sirup není opravdu vůbec nic těžkého a zvládne to hravě úplně každý. Jen musíte najít smrk, na kterém září světle zelené drobné výhonky. Věříme, že to je však to nejmenší, jelikož smrk patří mezi jeden z našich nejběžnějších jehličnanů.

Jdeme na to

Na tomto receptu je krásné, že není potřeba nic odměřovat a dodržovat přesný poměr. Vyrobte ho zkrátka od oka. Připravte si čistou zavařovací nebo jinou uzavíratelnou sklenici, cukr, chemicky neošetřený nebo dobře omytý citron a mladé smrkové výhonky.

Smrkové výhonky po přinesení domů dobře omyjte a nechte okapat, případně lehce osušte utěrkou. Část výhonků pak položte na dno skleněné nádoby a trochu je přitlačte. Slehnou a do sklenice se pak vejde víc materiálu. Na výhonky následně nasypte třtinový nebo i obyčejný cukr, dva plátky citronu s dobře omytou kůrou a takto postupujte až k hrdlu sklenice. Poslední vrstvu by měl tvořit cukr. Hrdlo sklenice zakryjte buď potravinářskou folií a zavažte provázkem či gumičkou, nebo sklenici uzavřete víčkem.

Sklenici (případně více sklenic) následně umístěte na slunné místo, kde nechte obsah sklenice macerovat zhruba tři týdny. V průběhu macerace můžete dosypávat cukr. Jakmile se vytvoří hustý zlatavý sirup, sceďte ho přes jemné síto nebo ještě lépe přes plátýnko a naplňte tímto vlastnoručně vytvořeným léčivým sirupem láhve či zavařovací sklenice. Sirup pak skladujte na chladném a temném místě – nejlépe v lednici.