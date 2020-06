„Jednačtyřicetiletý muž z Chebska od poloviny září loňského roku do letošního dubna fyzicky a psychicky týral manželku, se kterou žil ve společné domácnosti,“ informovala policejní mluvčí Eva Valtová. „Nezastavilo ho ani její těhotenství,“ dodala.

Útoky se postupně stupňovaly a jejich intenzita rostla. „Ženu jednoho dne po předchozí hádce škrtil a poté do ní strčil tak, že upadla,“ popsala policejní mluvčí. V několika případech ženu dokonce i s dětmi zamkl v bytě a nechtěl je z bytu pustit. Dokonce jí i vyhrožoval s nožem v ruce. Až poté se žena sbalila a odešla ke svým známým. „O několik dní později ale za ní její muž přijel a dvojice se usmířila,“ řekla Eva Valtová. Jestli si žena myslela, že její choť své chování změní, spletla se. V psychickém a fyzickém napadání pokračoval muž i nadále. „Svou agresi si na své manželce vybíjel většinou v době, kdy byl pod vlivem alkoholu,“ sdělila mluvčí. Policisté muže obvinili z týrání osoby žijící ve společném obydlí. Za to mu hrozí až osm let vězení.