K napadení záchranáře došlo v listopadu loňského roku. Odsouzený Jaroslav Zelinka byl tehdy převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově. Zde podle obžaloby úmyslně fyzicky napadl zaměstnance Záchranné služby Karlovarského kraje.

K útoku došlo v okamžiku, kdy byl záchranář požádán sestrou záchytné stanice o výměnu močové lahve v místnosti, kde se Zelinka nacházel. Ten záchranáře zezadu praštil rukou do zátylku a poté nejméně dvěma ranami pěstí do obličeje. Způsobil mu odlomení tří zubů a pohmoždění pravého oka. Krajský soud v Plzni za to Zelinku potrestal čtyřmi roky vězení. Státní zástupce v podané obžalobě žádal pro Jaroslava Zelinku 11 let za mřížemi.

Odsouzený vinu odmítal, ale jak záchranář přišel ke zranění, vysvětlit neuměl. Zelinku provází pověst agresora a nebezpečného násilníka. Většinu svého života strávil ve vězení. V jeho rejstříku nechybí ani napadení policisty.

