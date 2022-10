Vězeň skončil po incidentu se zlámanými žebry v nemocnici. Podle jedné z verzí případu byl útok odplatou za to, že si odsouzený stěžoval u zástupce velitele věznice.

„Poškozeného bez právního důvodu fyzicky napadli nejprve údery pěstí do obličeje a poté, co upadl na zem, pokračovali v útoku opakovanými kopy do hrudníku,“ uvedl státní zástupce Jiří Richtr. Oba se tak měli dopustit zneužití pravomoci úřední osoby a úmyslného ublížení na zdraví.

Podle verze dozorců odsouzený neplnil jejich pokyny a zaútočil jako první. Museli pak použít donucovací prostředky. Měli podezření, že je vězeň pod vlivem drog. To se však nepotvrdilo, neboť odsouzenému nebyl odebrán test na tyto látky. Již z dřívějších jednání před soudem vyplynulo, že Leoš M. nebyl problémový vězeň. Svědčí o tom i fakt, že komise ho vybrala na takové práce, kdy se mohl volně pohybovat po celém areálu věznice.

Okresní soud vyměřil oběma dozorcům dvouletý podmíněný trest. Informoval o tom server Novinky.cz. "Obžalované usvědčuje výpověď poškozeného, kterou soud považoval za věrohodnou a která byla podpořena dalšími důkazy. Charakter zranění podle soudního znalce přesně sedí na mechanismus jeho vzniku tak, jak jej popsal poškozený,“ uvedl podle Novinek samosoudce Emil Pešina v odůvodnění rozsudku, který zatím není pravomocný.

