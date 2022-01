Bohumil V. byl několik let policistou, ale později přešel na druhou stranu barikády. Kvůli pár tisícům zavraždil během několika týdnů minimálně čtyři lidi, mezi nimi i těhotnou ženu a malé dítě. Spáchat činy jen o několik let dříve, skončil by nepochybně na šibenici, takto dostal doživotí.