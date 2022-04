Střelil ho osmkrát

Vražda se stala 7. listopadu 2014 v Chrástu u Plzně. „Odsouzený zloděj historických obrazů a památek Jindřich L. tehdy s autem zastavil u Reného Č., který tam zametal chodník. Oba se znali a začali se bavit. Jindřich L. v autě pouze stál na brzdě a pachatel se k němu naklonil skrz okno spolujezdce. V rámci hovoru se René Č. údajně Jindřicha L. zeptal, jestli je démon, a on mu údajně pobaveně odpověděl, že je určitě démon. Co ale řidič netušil, bylo, že pachatel měl v té době v ruce v kapse bundy nabitý revolver a že je duševně mimo. Následně přímo přes okno vystřílel do řidiče celý zásobník, tedy šest ran. Jindřich L. byl okamžitě mrtev a ještě v době střelby povolil pedál brzdy a auto se začalo pozvolna rozjíždět a pomalu přejelo přes celou hlavní silnici a vjelo do příkopu v protisměru. V tu chvíli právě z protisměru jelo osobní auto, ve kterém byla palubní kamera, která natočila pachatele, vlastní střelbu do auta i samovolný rozjezd vozu do příkopu,“ vzpomínal na případ Radovan Macák, který se podílel na vyšetřování více než stovky západočeských vražd. Dodal, že poté vrah namířil zbraň na přijíždějící auto, jehož posádka rychle odjela, a poté zašel do domu, kde znovu nabil revolver. Šel opět k autu a do již mrtvého muže vystřelil další dvě rány.

Smrtící pasti

„Z domu potom pachatele dostávala zásahovka, a to pohrůžkou užití střelby přítomným obrněným vozidlem BRDM. Při ohledání se zjistilo, že muž měl doma další zbraně. Úplnou pevnost. Od nožů připevněných na dvoumetrových tyčích přes funkční samopal vz. 26 až po padací desky na schodištích, probité asi patnácticentimetrovými hřeby. Ten, na koho by to na schodišti padlo, by neměl šanci uhnout a přežít to,“ zavzpomínal Macák.

Trestní stíhání Reného Č. pro vraždu bylo ale zastaveno. Ukázalo se, že byl v době spáchání trestného činu nepříčetný. U výslechu řekl, že Jindřich L. byl napojený na teroristy, a dokonce předem věděl o útoku na Dvojčata z 11. září 2001 v New Yorku. Tvrdil též, že lidé ze starožitníkova okolí chtějí unést dceru miliardáře Donalda Trumpa. Před psychiatričkou řekl také, že pracuje pro FBI, a obával se, že z této organizace bude vyloučen.

Vrah trpěl duševní poruchou

Znalkyně, které útočníka vyšetřovaly, dospěly k názoru, že trpí závažnou duševní poruchou s bludy a cítí se ohrožen svými domnělými nepřáteli. „Skutek spáchal pod vlivem této duševní poruchy. Měl vymizelé schopnosti své jednání ovládat,“ řekla psychiatrička, která doporučila uložení zabezpečovací detence. S tím se ztotožnil i Krajský soud Plzeň a Reného Č. do tohoto zařízení poslal.