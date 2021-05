Novodobí otroci se stali z lidí z Karlovarska, kteří naletěli skupině dvou mužů a dvou žen, jež měla dle Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v letech 2016 – 2019 nabízet „dobře placenou práci“ ve Velké Británii. Ty, kteří uvěřili, ale místo výdělku čekalo peklo.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Radek Nešetřil

Gang se při náboru zaměřil na sociálně slabé z Karlovarského kraje. „Do Velké Británie měli dopravit nejméně šest osob, kterým odebrali doklady a telefony, kdy pod pohrůžkou násilí nebo za použití násilí je měli nutit pracovat v restauracích rychlého občerstvení. Za tuto činnost však poškození neměli dostávat téměř žádné peníze,“ uvedl Jaroslav Ibehej s tím, že pachatelé, kteří tak měli vydělat nejméně tři miliony korun, byli nyní obviněni z trestného činu obchodování s lidmi. „Ve věci byl pro účelnější a rychlejší vyšetřování před dvěma lety zřízen společný vyšetřovací tým NCOZ se dvěma policejními složkami Velké Británie, a to Metropolitní policií v Londýně a policií v Cambridgeshire. Na případu se aktivně podíleli i pracovníci Europolu a Eurojustu,“ dodal Ibehej. Trestní stíhání povedené čtveřice je vedeno na svobodě. Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Plzni a případem se tak bude zabývat tamní Krajský soud. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným trest odnětí svobody v rozmezí od 8 do 15 let.