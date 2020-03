Opravdu kuriózní případ řeší policisté z Ústeckého kraje. V sobotu totiž zaměstnanci Skiareálu Klínovec nalezli na černé sjezdovce U Zabitého nabourané auto značky Peugeot 206.

Auto skončilo v lese | Foto: Facebook Skiareál Klínovec

Auto skončilo v lesním porostu, řidič musel nabourat do stromu. Značky s SPZ ale posádka, než z místa zmizela, odstranila. Informace o případu zveřejnil skiareál na svých facebookových stránkách. „Kromě trestuhodné škody na přírodě, se dotyční dopustil(i) i vážného ohrožení bezpečnosti (sáňkaři, skialpinisti, zvířata). Není v našich silách uzavřít a hlídat, co se děje na všech sjezdovkách. Mohlo dojít k tragédii. Věříme, že viník tohoto hloupého činu se brzy najde. Budeme rádi za jakoukoliv informaci,“ píše se na stránkách Klínovce. „Nicméně i tak prosíme, zkuste svůj nečekaně nabytý volný čas využívat smysluplněji. Nečekali bychom, že to někdy budeme muset napsat, ale: NESJÍŽDĚJTE PROSÍM AUTEM SJEZDOVKY V AREÁLU,“ dodává profil.