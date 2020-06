Čtveřice vykradla sklad

Sklad firmy v Kraslicích vykradla v noci na 28. května čtveřice mužů ve věku 24, 27, 28 a 30 let. Ke skladu přijeli vozem, dva muži pak vnikli do objektu a brali vše, co jim přišlo pod ruku, zejména stavební nářadí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková