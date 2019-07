Tichý, nenápadný, introvertní. Nechápeme, jak se to mohlo stát. Tak mluvili všichni o Danielovi M. (18) z Plzně, který koncem května zavraždil ve Zdemyslicích na jižním Plzeňsku kvůli neopětované lásce stejně starou Terezku. Jenže teď se ukazuje, že šlo o plánovanou, chladnokrevnou brutální vraždu. „Dceři vůbec nedal šanci přežít. A vůbec toho nelitoval,“ posteskl si Terezčin otec, který se s odstupem času rozhodl promluvit s médii o hrůznosti činu. Spolu s rodinou se totiž nemohl vyrovnat s tím, jak pozitivně o mladém vrahovi všichni hovořili.

ZABIL JSEM JI, CHLUBIL SE A PŘIDAL SMAJLÍKA

Terezka a Daniel byli spolužáci v Obchodní akademii v Plzni. On ji miloval, ale ona ho odmítala. Mladík, který měl psychické problémy, přešel na jinou školu, ale na svoji lásku nezapomněl. Rozhodl se, že když ji nebude mít on, tak nikdo. Napsal to tak později i na sociální sítě. V den jejích osmnáctin přijel do jejího bydliště a brutálně ji zavraždil. „Svůj čin plánoval několik dní. Měl několik nožů, provedl to tím nejbrutálnějším způsobem, jakým mohl. Pobodal ji a pak jí podřízl krk. Nedal nám nikomu šanci ji zachránit,“ svěřil se Deníku otec zavražděné. Děsivé nejen pro něj i jeho rodinu je, že mladík po činu ještě o vraždě informoval na sociálních sítích. Napsal, že je dívka mrtvá a že doufá, že ji to bolelo. A přidal k tomu usměvavého smajlíka. „Podle mých informací se ještě pokoušel na sociální sítě posílat snímky mé zavražděné dcery. Následně tam zveřejnil části svého zakrváceného těla,“ řekl otec zavražděné.

PRÁCE POMÁHÁ

Jemu i jeho blízkým řada lidí vyjadřovala podporu, pomoci museli i psychologové, ale i tak se podle něj s tím, co se stalo, vyrovnat nedá. „Myslím, že to nejde. Nad vodou mě trošku drží práce, protože tam musím přepnout na jiný režim, ale pak se zase vrátíte domů, kde se to stalo. V den dceřiných 18. narozenin. Dostala k nim snímky se zvířaty od profesionální fotografky, které si moc přála. Přišly jí, když jela vlakem domů, ale už si je užít nemohla. Popravil ji. Přitom měla spoustu životních plánů, měla mimo jiné jet do Japonska, neboť se učila japonštinu a chtěla se tomuto oboru věnovat,“ řekl Deníku chvějícím se hlasem muž, který pracuje jako profesionální hasič.

VRAHOVI BY DÍVČIN OTEC PŘÁL DOŽIVOTÍ

Přes soudem stane Daniel M., který je nyní ve vazbě, nejdříve na podzim. „Případ stále vyšetřujeme, čekáme na výsledky znaleckých posudků,“ uvedla ve středu krajská policejní mluvčí Martina Korandová. Vrahovi hrozí trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let. Podle Terezčina otce by se ale už neměl dostat na svobodu. „Nebyl to žádný psychopat, věděl, co dělá. On ten čin chladnokrevně připravoval. Společnost by se k tomu měla postavit takovým způsobem, aby už nikdy nic takového nemohl zopakovat,“ přál by si.