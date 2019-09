Dveře měnili dva vykukové lidem i násilím

Západní Čechy – „Paninko, co to máte za dveře? Chcete, aby vás vykradli? Musíte mít nové. My vám ty vaše vyměníme za bezpečnostní. Pár tisíc zaplatíte, ale rozhodně se vám to vyplatí. Neříkejte ne, to prostě musíte.“

Asi tak nějak vypadaly návštěvy dvou mužů ve věku 38 a 47 let z Plzně, kteří objížděli seniory v západních, středních a severních Čechách a nutili jim výměnu dveří. Někdy při tom dokonce neváhali sáhnout k násilí. Oba výtečníci tak měli činit v roce 2017, jejich případ ale uzavřeli policisté až nyní. Na krku podle nich mají sedm případů, jichž se měli dopustit v Horažďovicích, Sušici, Žatci, Příbrami či na Chebsku. Vybírali si muže i ženy pokročilého věku, které přiměli k výměně dveří. Tu si nechali zaplatit. A protože vždy namontovali dveře levné, interiérové, namísto slíbených bezpečnostních, přišli vždy napálení senioři o tisíce. V jednom případě dokonce Plzeňané dveře vyměnili násilím i přes nesouhlas. V obci u Mariánských Lázní v bytovém domě řekli třiadevadesátileté ženě, že provádí výměnu dveří u bytů v celém domě. „Žena s tímto nesouhlasila, ale i přes její nesouhlas vstoupili neoprávněně do jejího bytu. Pachatelé přinutili poškozenou, aby proti své vůli připustila výměnu dveří a uhradila 10 000 Kč," popsala Dana Ladmanová z klatovské policie a dodala, že samozvaní řemeslníci na dokladech uváděli jméno neexistující firmy. Celková škoda přesáhla 80 tisíc korun. Oba muži byli nyní obviněni ze spáchání přečinů podvod, porušování domovní svobody a útisk. Senioři by ale měli být i nadále na pozoru. „Není vyloučeno, že tuto trestnou činnost spáchali i na jiných místech či osobách, které ale tuto skutečnost neoznámily. Není také vyloučeno, že v této trestné činnosti stále pokračují, jsou takové indicie. Pokud by se někdo s podobným případem setkal, nechť se neprodleně obrátí na policii," dodala Ladmanová.

Autor: Milan Kilián