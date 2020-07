Jednačtyřicetiletou ženu z Chebska a o šest let mladšího muže z Karlovarska policisté stíhají pro krádež, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Dvojice se měla koncem června vloupat do garáže v Sokolově, vzít plastovou přepravku s různými předměty a uložit ji do zavazadlového prostoru automobilu. Odjet se jim už však nepodařilo, neboť je na místě zadržela policejní hlídka,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová. Muž navíc usedl za volant automobilu i přes to, že má zákaz řízení všech motorových vozidel. Také žena nerespektovala úřední rozhodnutí. Ve městě se zdržovala, ačkoliv jí byl vysloven zákaz pobytu na území Sokolova. Hrozí jim trest odnětí svobody až na tři roky.