Řídil osobní vozidlo značky Ford ve směru z obce Krásno na Bečov nad Teplou, poblíž parkoviště na Krásenskou rozhlednu byl nucen vozidlo kvůli krátkodobému uzavření vozovky v souvislosti s natáčením reklamy. Pořadatelé na místě řídili provoz.

„Po krátkém stání s vozidlem z kolony vyjel do protisměru a dojel až k pětačtyřicetiletému muži, který v reflexním oděvu zajišťoval uzavření a neprůjezdnost silnice pro veškerou dopravu. Když dojel před muže stojícího v jízdní dráze jeho vozidla, tak se měl vysokou rychlostí rozjet proti němu a narazit do jeho dolních končetin. V důsledku nárazu muž přepadl horní polovinou těla na kapotu vozidla a poté uskočil mimo vozovku. Řidič následně zastavil a vedl krátkou slovní rozepři s poškozeným. Když zjistil, že si telefonem přivolává lékařskou pomoc a policii, opětovně se s vozidlem rozjel. V jízdní dráze mu však stál čtyřiapadesátiletý spolupracovník sraženého muže, který se mu snažil zabránit v opuštění místa. Řidič však při popojíždění opakovaně narážel vozidlem do jeho těla až do doby, než byl muž donucen odstoupit z jízdní dráhy jeho vozidla. Poté z místa ujel,“ popsla případ mluvčí policie Kateřina Krejčí. Policisté muže zastavili a zadrželi poblíž obce Bečov nad Teplou.

„Sražený muž utrpěl zranění a vyhledal lékařské ošetření v nemocnici. Druhý poškozený neutrpěl žádné zranění,“ dodala mluvčí.

Motorista je obviněný z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. V minulosti už byl podle mluvčí několikrát soudně trestán, mimo jiné ho Krajský soud v Plzni odsoudil za vraždu. Skončil ve vazbě a hrozí mu trest odnětí svobody až dvanáct let.