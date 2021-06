"Byl jsem venku, máme dvě děti a policejní auta jezdila sem a tam. Bylo jasné, že někoho hledají. Mohli nám dát vědět, že tu pobíhá šílenec, který postřelil souseda. Šli bychom se schovat domů a neriskovali své zdraví a životy," popisuje páteční večer jeden z obyvatel Habartova, který nechce být jmenován, ale redakce jeho jméno zná. O dotyčném střelci tvrdí, že je narkoman, který měl spory se sousedy.

Podle jeho informací slyšeli sousedé dvě rány. Lidé si mezi sebou šuškají, že střelec použil zřejmě brokovnici a poranil muže od hlavy až po pás. To mluvčí záchranné služby Radek Hes nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

"Muž utrpěl mnohočetná střelná poranění. Jednalo se o těžké zranění, po kterém byl muž ošetřen a vrtulníkem přepraven na traumacentrum do Plzně. O tom, jakou zbraní byla poranění způsobena nebudu spekulovat, nejsem odborník na zbraně," řekl mluvčí záchranné služby.

"Vrtulník přistával v Habartově. Letěl nám nad domem a byl hodně blízko. Sousedi se srocovali venku a ptali se co se děje. Jsme rádi, že policisté střelce chytli a doufám, že soudce ho pošle do kriminálu na hodně dlouho a neuhrají to na nějakou nepříčetnost. Byl by tu alespoň klid. Nedokážu si představit, že by ohrozil mé děti," dodal jeden z místních.

Třiatřicetiletého muže kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Do ní ho dnes poslal soudce.

V případě prokázání viny střelci hrozí trest odnětí svobody až na 18 let.