Případ se stal už v loňském roce a policii na to upozornila karlovarská nemocnice poté, co musela hnisající ránu řešit. Kriminalisté pětatřicetiletého kněze z želivského kláštera obvinili ze zločinu neoprávněného odebrání tkání a orgánů, za což mu hrozí až osm let vězení. Soud v Chebu, kde se otřesný případ projednával, však nakonec kněze pustil na svobodu.

Skandál nevídaných rozměrů otřásl i samotnou obcí na Vysočině. „Návštěvnost místního kostela je veliká, proto si myslím, že bychom měli vědět, kdo to byl. Až do vyřešení by neměl vykonávat kněžské povinnosti,“ je přesvědčený starosta obce Miroslav Buňata. Na druhou stranu chápe, že jde o čerstvé informace a také vnímá to, že vedení kláštera může zveřejnit jen to, co jim dovolí policie.

Kněz z želivského kláštera uřízl muži varle, policii to oznámila nemocnice

Opat Jáchym se nechtěl k situaci vyjadřovat právě s odkazem na policejní vyšetřování. Deníku poslal pouze krátké stanovisko. „Mohu říci, že na objasnění případu s vyšetřovateli spolupracujeme. Nabídli jsme jim, že se zaručíme za našeho spolubratra v tom smyslu, že s nimi bude spolupracovat pod dohledem přiděleného probačního úředníka a povede řádný život,“ píše se v něm. I díky této přímluvě nakonec obviněný kněz neskončil ve vazbě.

Soukromá záležitost

Komunita premonstrátů je uzavřená společnost a získat vyjádření některého z kněží je bez svolení opata prakticky nemožné. O případu a jeho okolnostech se nechce bavit ani nikdo z mnoha zaměstnanců. Většina z nich, které reportér Deníku oslovil, vůbec nereagovala, nebo nechtěla cokoli komentovat. Žena v informačním centru tvrdila, že klášter tato kauza nijak nepoznamená, protože jde prý o soukromou záležitost dotyčného kněze. Opat Jáchym ale na dotaz Deníku, zda to nepoškozuje jejich pověst, reagoval, že jednoznačně ano. Rozvíjet myšlenku však dál nechtěl.

Další oslovení nevědí, co si o tom mají vůbec myslet. „Ono je to tak, že ne všichni, co tam dělají kněze, myslí své poslání vážně. Podle mého dost z nich před něčím utíká. Podívejte se na politiky, taky se skrývají za imunitu,“ míní žena z obchodu. Jmenovitě se nikdo nechce vyjadřovat, protože jde o citlivou záležitost, navíc jejich zaměstnavatele.

Napětí mezi kněžími

Věřící, kteří nyní půjdou na mši, se víc než na bohoslužbu budou zřejmě soustředit na přednášejícího kněze a nutně si budou pokládat otázku, zda je to právě on, kdo jinému ublížil. „Právě proto by mělo opatství být v tomto směru transparentní a jednoznačně říci, že kněz, kterého se to týká, až do vyšetření případu nebude sloužit mše. Myslím, že by to bylo fér,“ míní Miroslav Kohel z Želiva.

V želivském klášteře žije trvale sedm kněží. Všichni jsou Slováci. Další se starají o farníky na jiných místech. Lidé kolem opatství se shodují, že si v posledním roce mezi nimi všimli určitého napětí. Zda je to jen kvůli jejich kolegovi, nebo i kvůli tomu, že by měl být letos zvolen nový opat, není jasné. Ten stávající má vážné zdravotní problémy a je otázkou, jak dlouho ještě bude moci svou funkci vykonávat. Skandál kolem kněze se sadistickými sexuálnímu sklony mu to podle lidí z jeho okolí příliš neusnadňuje.

Obec Želiv leží v zapadlém koutě Vysočiny na soutoku dvou řek Trnava a Želivka. V tamním klášteře, kde se dříve léčili alkoholici, sídlí Kanonie premonstrátů. Kromě kláštera provozují i pivovar.