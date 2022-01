Kromě krádeží také obviněný vykradl byt. "Ve druhém případě, od druhé poloviny října do první poloviny listopadu loňského roku, měl obviněný muž vniknout do panelového domu v jedné menší obci na Sokolovsku. Dále měl poškozením balkónových dveří vniknout do bytové jednotky, ve které měl poškodit vstupní dveře do jedné z místností a bytovou jednotku poté prohledat. Při prohledávání měl najít klíč k přenosnému trezoru a z něj odcizit finanční hotovost. Z bytové jednotky měl odcizit také elektroniku jako například mobilní telefony, fotoaparát nebo notebooky," vyjmenovala policejní mluvčí Zuzana Týřová.