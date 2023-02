"V roce 2022 bylo na území Karlovarského kraje registrováno 4917 trestných činů. Oproti roku 2021 došlo ke zvýšení o 1163 trestných činů, což je nárůst o 23,61 procenta. S dodatečně objasněnými skutky z předchozích let činí objasněnost 64,63 procenta. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje je v ní nad celorepublikovým průměrem, který se pohybuje kolem 52 procent. Nárůst byl zaznamenán u násilné, majetkové i hospodářské kriminality. Naopak pokles jsme evidovali u mravnostní a drogové kriminality. Právě boj s drogovou kriminalitou je dlouhodobě jednou z hlavních priorit," informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Jak dále upozornil, i když meziročně došlo k nárůstu kriminality, je nutné konstatovat, že v roce 2021 došlo k výraznému poklesu kriminality zejména vlivem celosvětové pandemie. "V roce 2021 patřil Karlovarský kraj mezi nejvíce zasažené kraje tímto onemocněním v České republice. Významně se omezila mobilita občanů, došlo k uzavření okresu Cheb a Sokolov, byl výrazně omezen vstup cizinců na území státu, zastavil se či výrazně omezil turistický ruch, byly uzavřeny či omezeny gastronomické provozovny, obchodní a sportovní centra nebo zrušeny velké kulturní akce. Karlovarský kraj průměrně navštěvuje více než milion lidí, což pandemická situace výrazně ovlivnila," vysvětlil Kopřiva s tím, že nárůst kriminality v roce 2022 je tak pouze návratem do doby předcovidové, a zjištěná trestná činnost tak nevybočuje z průměru v letech 2016 až 2020

Kvůli spáchání trestné činnosti bylo v loňském roce podle mluvčího stíháno 2485 osob, což je o 228 osob více než v roce 2021, tento nárůst představuje 10,1 procenta. Z celkového počtu osob páchajících trestnou činnost bylo 1241 recidivistů.

K obrovskému nárůstu došlo podle policistů vloni oproti roku 2021 v prostředí internetu. "Opět se tak potvrdilo, že se trestná činnost stále více přesouvá do virtuálního prostředí. IT kriminalita vzrostla o 129,9 procenta. Pachatelé v tomto prostředí využívají sofistikovanější způsoby páchání trestné činnosti a její objasnění je náročnější. I z tohoto důvodu je zvýšena preventivní činnost v oblasti kyberprostoru. Veřejnosti jsou pravidelně poskytovány preventivní rady týkající se dané problematiky. V nadcházejícím období bude trestná činnost v online prostředí i nadále jednou z našich hlavních priorit," poznamenal mluvčí Kopřiva.

Co se týče násilné trestné činnosti, v Karlovarském kraji řešili policisté v roce 2022 celkem 412 případů. "Oproti roku 2021 došlo k nárůstu o 30 případů, což je o 7,85 procenta více. Kriminalisté od počátku roku vyšetřovali celkem 10 vražd, všechny byly objasněny. Právě u nich došlo oproti roku 2021 k nejvyššímu nárůstu, a to hned o 100 procent, jelikož v roce 2021 řešili kriminalisté pět vražd. Také v roce 2021 byly všechny objasněny," uvedl policejní mluvčí. Dodal, že ze zmiňovaných deseti vražd se jednalo o pět dokonaných, čtyři nedokonané a jedna vražda byla ve fázi přípravy. Nejčastějším motivem byly osobní vztahy mezi známými osobami. K prvnímu případu došlo hned krátce po začátku nového roku, kdy cizinec v Karlových Varech nejdříve jednu mladou ženu pobodal a krátce na to druhou znásilnil. Kriminalistům se ale pachatele podařilo během několika minut zadržet.

Policisté Karlovarského kraje řešili za loňský rok 73 případů v oblasti drogové problematiky. Odhalili devět pěstíren marihuana a jednu varnu pervitinu. V roce 2022 byl zaznamenán počet trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy na srovnatelné úrovni jako v roce 2021. "Jednou z nejzajímavějších realizací byla akce v Karlových Varech, kde se v jednom z barů skupina několika osob podílela na prodeji technického oxidu dusného - takzvaného rajského plynu," pokračoval Kopřiva.

V roce 2022 došlo na území Karlovarského kraje k 26 případům znásilnění, stejný počet evidovali kriminalisté i v roce 2021. Vloni se také zabývali 567 případy trestných činů hospodářského charakteru. I v tomto oboru došlo k rapidnímu nárůstu, kdy v roce 2021 řešili 310 trestných činů, nárůst tak představuje 82,9 procenta, nejvíce přibylo případů podplácení, bylo jich 53. "Za loňský rok zajistili kriminalisté výnosy z této trestné činnosti v celkové výši přibližně 50 milionů korun. Největší případ z uvedených 53 případů podplácení byla realizace zaměřená na provozovatele autoškol a zkušební komisaře, při které bylo ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zadrženo pět osob ve věku od 41 do 56 let.