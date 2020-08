Kvůli smskám uřízl ženě vlasy nožem

Dvaatřicetiletou přítelkyni zamykal od letošního ledna až do poloviny srpna pětačtyřicetiletý žárlivec. To ještě zřejmě žena dokázala „překousnout“. Co se však odehrálo v polovině srpna, už bylo asi moc i na ni.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň