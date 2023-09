Z výtržnictví a znásilnění ve stádiu pokusu obvinili kriminalisté osmapadesátiletého muže ze Sokolovska, který měl ve druhé polovině srpna letošního roku projíždět na kole několika ulicemi v Karlových Varech a přitom masturbovat. Od té dob po něm pátrali a 13. září ho zadrželi.

"Krátce před 07:30 hodin měl muž projíždět na jízdním kole ulicí Krymská a přitom masturbovat. Kolemjdoucí ženu měl slovně požádat, aby mu s masturbací pomohla. Ta na to zareagovala tak, že vše oznámila na tísňovou linku 158. Muž následně svého jednání okamžitě zanechal a z místa odjel. O zhruba hodinu později měl přijet na jízdním kole po Rohanově stezce nad ulicí Křižíkova k jiné ženě. V ruce měl držet své přirození, masturbovat a i v tomto případě po ženě požadovat, aby mu s masturbací pomohla. Po odmítnutí se měl muž ženu snažit uchopit oběma rukama, ovšem ta měla začít nahlas křičet, bránit se kopy a přitom muži sdělit, že vše oznámí na policii. Muž měl svého jednání zanechat a z místa odjet," popsal už dříve případ mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Kriminalisté muže ve středu 13. září zadrželi v bytové jednotce na Plzeňsku. "Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby. V případě prokázání viny hrozí osmapadesátiletému muži trest odnětí svobody až na pět let," uvedl policejní mluvčí.

