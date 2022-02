Šestadvacetiletého muže měli 23. listopadu 2008 surovým způsobem zabít bývalý policista Martin Novotný a vyhazovač z diskotéky Aleš Šepták. Obžalovaní měli mladíka odvézt na odlehlé místo u přehrady Bílý Halštrov, kdy mu během útoku zlomili stehenní kost. „Muž nemohl kvůli zlomenině a značné opilosti utéct. Pak ho za pásek u kalhot přivázali k autu a vláčeli ho za ním po silnici téměř dva kilometry. To mu způsobilo obroušení lebky, zlomeniny čelistí, kostí a vnitřní zranění, kterým na místě podlehl,“ uvedl státní zástupce v roce 2019.

Závěrečné tanečních kurzů se odkládají kvůli omezené kapacitě na březen

Až tehdy se totiž případ dostal k soudu, protože předtím chyběly důkazy. Po deseti letech se ale přihlásil utajený svědek, který podrobně popsal, co se tehdy stalo. Ve svém voze měl míjet auto, které oběť smýkalo po zemi. Soudu v Plzni ale důkazy nestačily a dvojici roku 2020 zprostil obžaloby. To však následně Vrchní soud zrušil a případ vrátil zpět do Plzně.

Včera tak před senátem stanul muž, známý obou obžalovaných. Jemu se měl utajený svědek po letech se svým zážitkem svěřit, což muž také soudu potvrdil.

Pak ale vypovídal dost zmatečně. Nejprve tvrdil, že mu utajený svědek, který tehdy bydlel v penzionu nedaleko místa činu vyprávěl, že slyšel hluk a událost viděl z okna. Na otázku obhájce, zda se mu dotyčný zmínil o tom, koho tam v onen osudný den viděl, odpověděl, že údajně hovořil o Martinu Novotném. „Prý tam s ním ještě byli nějací další lidé. Kolik jich bylo nevím, dva nebo tři,“ dodal. Po dalších otázkách ale výpověď utajeného svědka potvrdil. „Říkal mi také, že údajně jel autem a celé to viděl ve zpětném zrcátku,“ konstatoval.

Proces bude pokračovat v následujících dnech výslechem dalších svědků.

Veronika Čechová zkrášluje psy z útulků, aby snadněji našli domov