Bývalou přítelkyni měl podle obžaloby muž znásilnit loni v říjnu v Chebu, pár se přitom měl rozejít už v červenci loňského roku. „Neustále ji kontaktoval a snažil se obnovit jejich vztah. Opakovaně jí vniknul neoprávněně do bytu, za což byl pravomocně odsouzen. Uvedeného dne se domáhal ke vstupu do jejího bytu a vyhrožoval jí, že zařídí odnětí její nezletilé dcery,“ sdělil státní zástupce s tím, že žena se s Tomášem S. sešla s úmyslem mu vysvětlit, že jejich vztah skončil. Chtěla ho také požádat, aby její malou dceru do konfliktu nezatahoval. Po krátkém rozhovoru jí měl podkopnout nohu, nalehnout na ni a i přes její odpor ji objímat, zkoušet líbat a osahávat v rozkroku. „Prosila ho, ať ji pustí a sdělovala, že má menstruaci. Čehož nedbal a snažil se ji roztrhnout legíny v rozkroku, což se mu nepovedlo. Poté ji shrnul legíny i s kalhotkami ke stehnům, rozepl si kalhoty, penisem vnikl do vaginy a vykonal na ni soulož,“ četl státní zástupce.