Tento případ těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti začal ve středu projednávat plzeňský krajský soud. K nešetrnému zacházení s tříměsíčním synem mělo docházet od února do března 2019 v Plzni.

Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby v případě uznání viny byl obžalovanému M. D. (23) uložen trest odnětí svobody v trvání 16 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a obžalované L. N. (23) trest odnětí svobody v trvání sedm měsíců s podmíněným odkladem na dobu dvou let za současného vyslovení dohledu a povinnost zdržet se požívání návykových látek.

Matka dítěte, která chlapce rodila pod vlivem drog, včera odmítla vypovídat. Uvedla jen, že by synovi nikdy neublížila.

Obžalovaný, který už s matkou dítěte nežije a má novou rodinu, svoji vinu také popírá. Podle něj se k dítěti chovala agresivně právě jeho bývalá přítelkyně.

„Já jsem malému nikdy nic neudělal. Nikdy jsem s ním neházel, ani mu nijak neubližoval. Jednou jsem ho bouchnul do hlavy madlem autosedačky, ale to bylo omylem. Obžalovanou jsem dvakrát viděl, že se k němu chovala agresivně, třepala s ním ve vzduchu a odhodila ho na postel. Také její kamarádka mi líčila, že to jednou viděla. Malý začal po nějaké době kašlat, až se dusil. Pak musel být několik dní v nemocnici,“ řekl včera mladík, který u soudu přiznal, že přítelkyni svého času bil.

„Obžalovaná brala drogy za mými zády, abych o tom nevěděl. Náš vztah bych popsal jako feťácká láska. Bylo to jako na horské dráze, jednou hádky, pak usmiřování a pořád dokola. Když mě podvedla nebo mi lhala, tak jsem jí dal i facku,“ uvedl dále muž.

Žena v přípravném řízení vypověděla, že měl její syn ze svého otce panický strach. „Bál se ho. Když ho viděl, tak plakal, nechtěl k němu. Obžalovaný mě týral a nutil brát drogy. To on mě k nim přivedl,“ sdělila.

Soud pokračuje ve čtvrtek výslechem svědků. Rodičům hrozí dva roky vězení.