Plas soudu přiznal, že zatoužil po snadno vydělaných penězích, a tak se rozhodl vsadit na marihuanu, ač s ní neměl předtím žádné zkušenosti. Loni na jaře si pronajal halu v Karlových Varech-Dvorech a zřídil tam pěstírnu konopí. „Říkal, že vlastní lahůdky, že dodává chlebíčky do nemocnic a že tam bude skladovat zboží. Každý měsíc platil nájem 20 tisíc korun, platil i elektřinu,“ popsal u soudu majitel nemovitosti.

Ten podle svých slov neměl o velmi dobře vybavené pěstírně marihuany ani tušení. Podle státního zástupce Martina Rykla se na pěstování konopí podílel i Holinka. Když do haly policie v srpnu 2022 vtrhla, našla tam 85 rostlin vysokých bezmála 2,5 metru. Sušina z nich vážila 15,5 kg, podíl účinné látky THC byl 1,2 kg. „Vše, co je napsáno v obžalobě, je pravda. Jsem špatný z toho, co jsem provedl. Sám jsem drogy nikdy neužíval, jsem sportovec. Vedla mě vidina rychlých peněz. Byl jsem hloupý a neodhadl jsem následky,“ řekl soudu Plas, který vzal vše na sebe. Pěstírnu prý zřídil podle internetu, Holinka v pěstírně podle něj sice dvakrát byl, ale jen proto, že ho pozval opravit elektroinstalaci. S kšeftem podle Plase neměl nic společného. „Budu klidně chodit do škol jako odstrašující případ,“ sliboval Plas, jenž pomáhal i neziskové organizaci, aby dostal co nejnižší trest.

„Od posledního odsouzení sekám latinu. Udělal jsem si rodinu a jedinou mou starostí je postarat se o ni,“ řekl soudu Holinka, který byl v minulosti čtyřikrát soudně trestaný. Doznal, že v pěstírně dvakrát opravdu byl, ale vždy jen opravoval elektroinstalaci. Dostal za to celkem 800 korun, které dle svých slov potřeboval.

Kvůli množství marihuany hrozil oběma obžalovaným trest vězení na 8 až 12 let. Vzhledem k postoji Radka Plase, který vše přiznal a činu litoval, uvedl v závěrečném návrhu státní zástupce Rykl, že je ochoten jít pod zákonnou hranici. Navrhl uložit mu 6,5 roku vězení plus peněžitý trest cca půl milionu korun. Holinkovi pak navrhl osm let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Senát v čele se soudcem Janem Hostašem uložil Plasovi pětiletý nepodmíněný trest, jenž si má odpykat ve věznici s ostrahou. Dále má zaplatit peněžitý trest ve výši 1,5 milionu korun a státu také propadne zařízení pěstírny. Holinkovi senát uložil za pomoc k trestnému činu tříletý trest, podmíněně odložený na zkušební dobu čtyř let. „Obžalovanému Plasovi polehčuje předchozí bezúhonnost, doznání, dále skutečnost, že chtěl prohlásit vinu, a také lítost, která je dle našeho názoru skutečná,“ vysvětlil Hostaš, proč šel senát tři roky pod zákonnou trestní sazbu. Dodal, že peněžitý trest byl uložen tak, aby po prodeji domu zbyly Plasovi peníze na živobytí. V případě Holinky se podle soudu nepodařilo prokázat, že by se podílel na zřízení a provozu pěstírny. Jen opravil elektroinstalaci, takže postačí výchovný trest. Verdikt není pravomocný, všichni si ponechali lhůtu na odvolání.

„Pokud rozsudek nabude právní moci, budu muset zavřít všechny provozovny. A propustit dvacet lidí, někteří u nás dělali roky,“ řekl Deníku Plas.