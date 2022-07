Po tmě v noci ze 3. na 4. července vyrazil do jednoho z vodáckých kempů v Kynšperku nad Ohří. Tam si nejprve vyhlédl volně odloženou ledvinku. "Sedmašedesátiletý majitel v ní měl mít finanční hotovost, osobní doklady či dioptrické brýle," přidal podrobnosti policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

O několik minut později si přivlastnil na stole volně odložený mobilní telefon, který patřil čtyřiačtyřicetiletému muži. To už celková škoda dosáhla zhruba 20 tisíc korun. "Policisté z obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří se těmito krádežemi začali okamžitě zabývat. Po několika hodinách devatenáctiletého mladíka zadrželi," dodal mluvčí s tím, že v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

POLICIE DOPORUČUJE: Zloději využívají chvilkové nepozornosti, např. když si lidé odloží neuzamčené kolo vedle stanu či chatky nebo nechají bez dozoru svůj mobilní telefon či dokonce peněženku. To je pro zloděje nejjednodušší kořist. Doporučujeme proti krádežím u kol či koloběžek pořízení bezpečnostních zámků, případně alarm. Cenné věci je dobré ukládat do speciálních úschoven nebo trezorů, které už většina kempů má. Kola ani cenné věci by lidé neměli nechávat ani v autě, protože ani auto není trezor. Pokud se stanete obětí krádeže, volejte bezodkladně na linku 158.