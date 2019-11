Muž bil ženu pěstmi do obličeje.Poté ji pronásledoval a vydíral

Až na osm let za mřížemi může skončit dvaapadesátiletý muž za to, že mlátil o dva roky starší ženu pěstmi do obličeje a poté ji pronásledoval a vydíral.

Zatčení - pouta - ilustrační foto | Foto: ČTK