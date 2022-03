Po chvíli měl muž vzít na zadní sedačce položenou střelnou zbraň a přiložit jí k hlavě své bývalé partnerky. Následovat měly další vyhrůžky a požadavek, aby se k němu vrátila. S tím žena následně ze strachu o život a zdraví souhlasila.

Stejná situace měla nastat o několik měsíců později. "V jiné obci na Sokolovsku měl sedmačtyřicetiletý muž přijít za svou bývalou partnerkou a znovu po ní měl požadovat, aby se k němu vrátila. Žena to měla odmítat a muž měl na to zareagovat tak, že jí měl začít vulgárně urážet a přitom jí vyhrožovat fyzickým napadením. Po chvíli jí měl rukama uchopit za hlavu a tím se snažit zamezit tomu, aby z místa odešla. Následně měl muž svého jednání zanechat," dodal mluvčí s tím, že v případě prokázání viny hrozí muži, který je v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody za jinou trestnou činnost, trest odnětí svobody až na osm let.