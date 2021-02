Až tři roky ve vězení může strávit šestatřicetiletý muž, který na konci ledna vytáhl na svou bývalou přítelkyni nůž.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Vše se odehrálo v jednom bytě v Ostrově, kde muž navštívil bývalou šestadvacetiletou přítelkyni. „Začal ji urážet. Jeho agrese však vyvrcholila až ve fyzické napadení, když ženu udeřil pěstí do obličeje. Následně vzal z kuchyně dva nože a bývalé družce vyhrožoval usmrcením. Po chvíli jeden z nožů odložil a druhý zabodl do podlahy,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová. Obviněný muž navíc udeřil pěstí i matku expřítelkyně, která přišla do bytu během incidentu.