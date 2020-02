Pro výtržnictví a poškození cizí věci stíhají policisté 27letého muže z Kynšperka nad Ohří.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Přemysl Spěvák

Letos v lednu před rodinným domem v Kynšperku měl vulgárně křičet na 35letého muže, později do něho začal strkat a přetahovat se s ním. Oba muži pak upadli na zaparkovaný automobil. Toho si však všiml majitel vozidla a okřikl je. Podle policie starší muž odešel zpět do domu, mladší sebral cihlu a s ní mlátil do vchodových dveří a do ochranné okenní mříže. Způsobil škodu zhruba 32 tisíc korun. Hrozí mu až na dva roky vězení.