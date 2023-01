„Čtyřiačtyřicetiletý muž si měl objednat palivové dřevo. To mu měl v pondělí 16. ledna letošního roku mezi třináctou a čtrnáctou hodinou odpolední přivést do jedné obce na Sokolovsku dvacetiletý muž, který mu již dřevo v minulosti několikrát dovezl. Po domluvě mu dřevo složil na pozemek u domu. Následně mu měl obviněný muž sdělit, ať jde s ním do domu, kde mu předá domluvené peníze za přivezené dřevo,“ popsal podrobnosti policejní mluvčí Jan Bílek.

V domě se spolu muži bavili a po chvíli obviněný fyzicky napadnl mladšího muže. Několikrát ho udeřil do horní poloviny těla a přitom mu vulgárně nadával. „Navíc mu měl vyčítat, že mu přivezl méně dřeva, než si zaplatil. Poté měl obviněný donutit dvacetiletého muže si kleknout a říkat, co mu nadiktoval. Když to muž, který přivezl dřevo, udělal, tak ho měl obviněný opět fyzicky napadnout několika údery do různých částí těla," pokračoval mluvčí.

Útokům se měl dvacetiletý muž bránit, ale i přesto ho měl obviněný kolenem udeřit do oblasti břicha. Následně měl po mladíkovu požadovat do určité hodiny finanční prostředky jako kompenzaci za dřevo, které mu údajně nepřivezl. Přitom mu měl několikrát zopakovat, že jestli peníze nepřiveze, tak fyzicky napadne i jeho matku. Z občanského průkazu si měl obviněný opsat bydliště dvacetiletého mladíka, který poté z místa odjel. „Napadený mladík musel poté vyhledat lékařské ošetření v nemocnici,“ uzavřel Jan Bílek s tím, že kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodního oddělení se začali případem okamžitě zabývat a po několika hodinách čtyřiačtyřicetiletého muže zadrželi.

V případě prokázání viny hrozí čtyřiačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na osm let.