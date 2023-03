Na výzvy k zastavení osmatřicetiletý muž řídící osobní automobil značky Škoda nereagoval a ujížděl policejním hlídkám. Tak to vypadalo v sobotu 18. března krátce po čtvrté hodině ranní na Sokolovsku.

Muž pod vlivem drog ujížděl policistům, navíc měl šest zákazů řízení | Video: PČR

Policisté si ho všimli, když vyjížděl z parkoviště. "Hlídka se rozhodla vozidlo předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat jeho osádku. Osmatřicetiletý muž ale na výzvy nereagoval a s vozidlem začal ujíždět směrem k dálnici D6, na kterou najel ve směru na Sokolov. Další policejní hlídka z obvodního oddělení Sokolov – město se pokusila ujíždějící vozidlo na dálnici D6 pomocí světelného kužele zastavit. Muž ale na výzvy nereagoval a s vozidlem nezpomaloval. Proto se policisté rozhodli použít zastavovací pás, přičemž se jim podařilo vozidlu poškodit všechny pneumatiky. Ani to ale osmatřicetiletého muže nezastavilo a s vozidlem pokračoval ještě několik kilometrů. Na 141. kilometru ale začal s vozidlem zpomalovat, až nakonec u krajnice zastavil úplně," popsal mluvčí policie Jan Bílek. Policisté pak muže i jeho osmatřicetiletou spolujezdkyni zadrželi.

"Řidič se podrobil orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel s pozitivním výsledkem na látku amfetamin/metamfetamin. Následnou lustrací policisté zjistili, že má vyslovených šest platných zákazů řízení, a to až do roku 2031. Dále byl na muže vydán Okresním soudem v Sokolově příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody ve věci maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Po provedených prvotních úkonech byl tak osmatřicetiletý muž eskortován přímo do věznice v Ostrově," uzavřel mluvčí.

