Z pátečního soudního jednání vyloučil předseda senátu Vít Kastl veřejnost, zřejmě kvůli ochraně svědka. Proto musel opustit v určitou chvíli soudní síň i prostor před ní obžalovaný.

Před soudem ale vypovídali dva svědci. „Při samotném útoku na psa ani při žádném jiném jsem nebyl, takže jsem ho neviděl. Odešel jsem z místa ještě dříve, než k incidentu došlo,“ řekl Deníku první ze svědků.

Na oslavě podle vyšetřování došlo ke sporu tehdy třicetiletého muže s jeho o dva roky starší družkou, která po incidentu skončila v nemocnici. Během něho muž nožem pobodal jejich rotvajlera. Poté, co mu způsobil mnohočetná zranění, z domu odjel a psa zanechal na místě bez pomoci. Policejní hlídka po svém příjezdu okamžitě přivolala odchytovou službu, která si zraněného psa odvezla na ošetření. I přes poskytnutou lékařskou pomoc pes později uhynul. Když policisté muže tehdy vyslýchali uvedl, že šlo o obranu v krajní nouzi. Policie případ vyšetřovala jako ublížení na zdraví, které se týkalo ženy. Co se týče usmrcení psa, muž podle policejního vyšetřování jednal v krajní nouzi a nedopustil se tedy ničeho v trestněprávní rovině.

Odborníci v oboru kynologie však mají jiný názor.

„V inkriminovaném momentě se pes zachoval jako správný rotvajler. Když viděl jak obžalovaný napadá svoji družku, rozhodl se toho slabšího bránit. Stoupl si před ženu a na muže štěkal. Ten však v útoku pokračoval, tak došlo k tomu, že ho pes kousl do nohy,“ řekl už dříve před soudem znalec v oboru kynologie Stanislav Benýšek. Podle něho není možné, aby si obžalovaný se zakousnutým psem v noze došel do kuchyně pro nůž a začal psa bodat do slabin. Opírá se přitom i své osobní zkušenosti, kdy je figurantem první třídy. „Není možné, abych si se psem, který má 45 kilo došel do kuchyňské linky a vzal si tam nože. Psa musel před sebou honit a nožem nebo noži do něj bodal,“ řekl Benýšek.

Pokud by se obžalovaný bránil, vypadaly by podle Benýška bodná zranění jinak a byla by jinde. Navíc by se musel obžalovaný přinejmenším sklonit nad rotvajlera a ten by ho pravděpodobně pokousal například v obličeji, což se nestalo. Trénovaný a vycvičený pes se podle kynologa zakousne a drží. Ostatní psi by se zase při prvním bodnutí okamžitě pustili a utekli. Devět bodných ran rotvajlerovi nezpůsobilo přímou smrt. Společně však vyvolaly traumatický šok a selhání oběhového systému. „Poranění byla mnohočetná a způsobila psovi nepřiměřenou bolest a utrpení. Zranění byla v přímé souvislosti se smrtí psa a lze ji považovat za týrání,“ konstatoval Benýšek.

Incident popsal i Petr Prokeš ze záchranné a odchytové služby. „Došlo k bodnořeznému poranění psa. Bodné rány v dutině břišní, na stehnech, v hlubokém šoku. Když jsme jej odváželi z veteriny, byli jsme přesvědčeni, že to pejsek zvládne. Bohužel nestalo se tak a v ranních hodinách druhého dne svůj boj o život vzdal. Je nám to nesmírně líto,“ řekl Prokeš, který se chtěl v pátek soudního jednání také zúčastnit, ale stejně jako ostatní k němu nebyl připuštěn. Rozsudek včera nepadl. "Soudce musí ještě provést listinné důkazy," řekl státní zástupce Petr Havlíček. Obžalovaný na otázky novinářů nereagoval a rychle opustil soudní budovu.