Kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřicetiletého muže z Chodova pro vydírání, ublížení na zdraví, násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Na konci března letošního roku ve společném bytě probudil manželku a začal ji slovně urážet.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

„Následně jí měl vyčítat, že ve vyhlášeném nouzovém stavu stále chodí do zaměstnání a ohrožuje tím celou rodinu. Poté jí měl začít fyzicky napadat a vyhrožovat jí. Svého jednání zanechal až po příjezdu policejní hlídky, kterou přivolal jejich nezletilý syn,“ popsal mluvčí policie Jakub Kopřiva. O týden později obviněný muž opět nezvládl své emoce. V nočních hodinách obtěžoval pětačtyřicetiletého muže. Nejdříve na něj opakovaně zvonil. Když nikdo neotevíral, několikrát kopl do vstupních dveří. „Probuzený muž na nic nečekal a okamžitě přivolal strážníky, které se po svém příjezdu snažil agresor napadnout,“ uvedl mluvčí. Strážníci a policisté výtečníka zadrželi. Soudce ho pak poslal do vazby. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky.