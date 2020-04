Kriminalisté proto stíhají pro loupež tři muže ze Sokolovska ve věku 26, 28 a 32 let. Nejstaršího a nejmladšího navíc obvinili z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. „Začátkem dubna měl nejstarší muž telefonicky kontaktovat svého známého s prosbou, o prohlídku jeho vozidla. Souhlasil a tak ho muži vyzvedli a společně odjeli směrem do areálu, kde bylo nabízené vozidlo zaparkované. Během cesty však nejstarší a nejmladší muž prodávajícího z vozidla násilně vytáhli a začali fyzicky napadat,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová.

Opakovaně ho mlátili pěstmi, kopali do hlavy a vyhrožovali mu. Když přijeli k hale, kde bylo auto k prodeji, rozbili okno vozidla, odbrzdili ho a odtáhli. Pak vnikli do dílny a odcizili klíče od zmíněného vozu a odjeli s ním. „Poškozený utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření a hospitalizaci,“ dodala mluvčí. Muži ve věku 26 a 32 let usedli za volant automobilu i přesto, že mají vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Všichni tři skončili ve vazbě a hrozí jim až deset let ve vězení.