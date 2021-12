Na nelegální hazard si posvítili celníci, zabavili pět automatů v Chebu

Přestože nelegálního hazardu v Karlovarském kraji v poslední době výrazně ubylo, celníci dál sledují herny. Mají to totiž ve své kompetenci. Od září do konce listopadu provedli jedenáct kontrol. Jedna z nich skončila zabavením pěti tzv. kvízomatů typu Pegasus v hodnotě půl milionu korun, a to v nelegální herně v Chebu. Musel je odmontovat zámečník.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nelegální kvízomaty, které zabavili celníci. | Foto: Celní úřad pro Karlovarský kraj