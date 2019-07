Horní Slavkov – Ranami rozhodně nešetřil čtyřiačtyřicetiletý muž ze Sokolovska v bytě v Horním Slavkově. Jeho útoky směřovaly proti ženě a posléze jejímu bratrovi, který se ji snažil bránit.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„Poškozená žena měla čekat v bytě v Horním Slavkově na svého vnuka u otevřených vchodových dveří. Ze spodního patra měl přiběhnout podezřelý muž a ženu několika ranami udeřit rukou sevřenou v pěst do obličeje. Muž chtěl zabránit, aby k poškozené ženě vnuk vstoupil do domu, ve kterém se nacházeli,“ popsala incident mluvčí policie Soňa Podlahová. Následkem napadení žena upadla na zem. To ale násilníka v jeho útocích nezastavilo a do ženy ležící na zemi ještě několikrát kopl. Z vedlejšího pokoje bytu přišel bratr napadené ženy a snažil se ji bránit, křičel na útočníka, ať přestane. Ten však pěsti namířil i proti němu. Udeřil ho do obličeje a z bytu utekl. „Svým jednáním způsobil poškozené zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici. Za přečiny porušování domovní svobody a ublížení na zdraví hrozí 44letému muži v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na 3 roky,“ doplnila mluvčí.