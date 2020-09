Pár z Chodova nabízel na sociální síti zboží, které ale nedodali a peníze si nechávali pro svou potřebu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

"Dvojice, která žila ve společné domácnosti, měla od poloviny června roku 2016 do poloviny června roku 2019 nabízet pod několika smyšlenými jmény na sociální síti různé druhy zboží za výhodné ceny. Od zájemců vždy požadovali úhradu kupní ceny zboží předem na bankovní účet, a to i přesto, že zboží nemají k dispozici a za nabízené prodejní ceny ho nemohou pořídit," uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Peníze si na bankovní účet nechali poslal v téměř stovce případů. Svým jednáním způsobili škodu téměř 260 tisíc korun. "Pětadvacetileté ženě a sedmadvacetiletému muži, kteří již byli v posledních třech letech za takový čin pravomocně odsouzeni, hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na pět let," dodal Kopřiva.