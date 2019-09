Sokolovsko - Až pět let za mřížemi může strávit jednatel firmy, který zpronevěřil peníze svých zaměstnanců.

Z výplaty jim sice nechal strhávat částky určené na jejich insolvence či exekuce, ale dál už peníze neposílal. Dostal tak do nezáviděníhodné situace nejen zaměstnance, ale především sebe. Kriminalisté ho totiž obvinili ze spáchání přečinu zpronevěra. Jednalo se o období od ledna do září roku 2016, a to nejméně v 15 případech.