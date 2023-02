Nejméně čtyřmi střelami do zad a poté do hlavy měl zasáhnout obžalovaný Karlovarák Petr. P. karlovarského vyhazovače Antonína S. Na tom stojí obžaloba vedená právě proti Petru P. v případu nájemné vraždy Antonína S., který byl zavražděn 2. října roku 2011. Petr. P. je obžalován společně s dalším Karlovarákem Janem T., který mu měl pomáhat se těla zbavit. Objednavatelem má být Jan Š., provozovatel známé karlovarské diskotéky. K vraždě mělo dojít v autoservisu Petra P. v Doubí pod Zámečkem. Případ se otevřel až po 11 letech na základě výpovědi svědka, který údajně promluvil z obav o svůj život ze strany Petra P., kterému měl v roce 2011 pořídit střelnou zbraň. O střelných ranách do zad mluví svědek, který vraždil už jako mladistvý, i ve své výpovědi. V pitevní zprávě, kterou redaktoři Deníku viděli, se hovoří jen střelných ranách do hlavy. Tělo Antonína S. vrazi následně odvezli údajně zabalené v koberci do lesa mezi obcemi Přílezy a Hlinky, kde ho polili benzínem a zapálili. Soudní znalci proto při pitvě nemohli prokázat, zda vyhazovač před smrtí neutrpěl i jiná zranění.

"Při vyhodnocení nálezu došli znalci k závěru, že se jednalo o dva průstřely lebky a jeden zástřel v oblasti klenby lební a výstřely a zástřel v oblasti levé temenně - spánkové krajiny," odpovídají znalci v pitevním protokolu na dotaz vyšetřovatelů, zda a jaká na těle nalezli poranění. Dále konstatovali, že právě z důvodu poškozené a mnohdy chybějící tkáně a části skeletu není možné vyloučit další zranění.

Svědek, který po letech promluvil, se o vraždě Antonína S. měl dozvědět pouze zprostředkovaně, když mu to měl Petr. P. vyprávět. I on ve své výpovědi ale hovoří o střelách do zad, o ráně do hlavy jen náznakem. "Měli ho vlákat do dílny a když Antonín vešel do autoservisu, střelil ho Petr. P. do zad, načež se prý S. otočil, myslel si, že je to náhoda a řekl mu: Petře, tys mě střelil, zavolej mi doktora. Střelil ho ještě několikrát, myslím, že říkal, že ho střelil ještě do hlavy, ale to si nejsem jistý. Následně chtěl, abych s ním jel na dílnu, chtěl vědět, zda tam nezůstaly stopy," uváděl ve výpovědi svědek.

"Uvedených zločinů se měli obžalovaní dopustit v roce 2011, kdy měl obžalovaný J. Š. na neznámém místě v úmyslu přivodit smrt poškozenému A. S. přesvědčit obžalované P. P. a J. T., aby za finanční odměnu poškozeného usmrtili. J. Š. měl k tomuto účelu předat finanční prostředky P. P. k obstarání zbraně, kterou měl koupit za 25 tisíc korun. Poté měli obžalovaní dne 2. 11. 2011 v době mezi 20.20 až 21.43 vylákat poškozeného z jeho bydliště v Karlových Varech, přičemž jej měl P. P. nejméně čtyřmi střelami zbraní střelit do zad a poté do hlavy, čímž mu měl způsobit poranění mozku, kterému poškozený na místě podlehl. Poté měli tělo poškozeného zabalit do koberce a odvézt jej z místa jeho bydliště k lesnímu porostu, kde měli jeho tělo odhodit do příkopu, polít benzínem a následně jej zapálit. Obžalovaní J. T. a P. P. měli dodatečně každý získat odměnu ve výši 200 tisíc korun," uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Pětici mužů, tedy oběť, svědka a trojici obžalovaných spojuje prostředí, v němž se pohybovali, byli to kamarádi. Jednalo se o vyhazovače na hraně zákona, většina z nich má bohatý trestní rejstřík, kde nechybí ani násilná trestná činnost, vydírání či obchody s lehkými topnými oleji. Sám svědek se už 16 letech podílel na vraždě otčíma svého kamaráda, když mu zasadil devět ran nožem do oblasti zad a krku poté, co kamarád zaťal svému nevlastnímu otci sekeru do hlavy. Svědek má navíc hned u několika osob velké dluhy, které mají být údajně v řádu milionů korun. I když opakovaně tvrdil, že většinu svých pohledávek uhradil, dotyčné osoby to popřely. Autoservis, kde mělo k vraždě dojít, se nachází hned za skálou, na níž stojí Zámeček v Doubí. Antonín S. měl být zastřelen před vraty. Policisté tam provedli před rokem, kdy promluvil svědek, šetření, ale nenalezli přímé důkazy po střelbě ani střelnou zbraň, kterou hledali i v blízké řece.

V inkriminovaný den se oběť s Petrem. P. a Janem T. potkala na večeři, odkud následně měl odjet Antonín S. sám na své motorce do zmíněného autoservisu a motorku tam nechal. Neví se, jak se dostal domů, tam se ale převlékl do domácího oblečení a už neměl v plánu z bytu odejít, o čemž svědčí obsah stránek internetu, které si prohlížel. Poslední navštívená stránka ukazovala čas 21.43. Nic z telekomunikačních prostředků také nedokazuje, že by se ho někdo pokoušel v tuto dobu kontaktovat. Přesto odchází z domu, kde nechává mobilní telefon na nabíječce.

I když se v souvislosti s nájemnou vraždou Antonína S. už vloni, kdy se případ znovu otevřel, spekulovalo, že proti sobě poštval někoho z vietnamské komunity, u soudu stane jen zmíněná trojice obžalovaných. "Objednavatel je jeden z těch tří. O tom, že by za tím mohl být nějaký vietnamský boss, se říká ledacos, to běží po Varech, ale to, že to měl být jeden z této trojice, vyplývá z důkazů. Dost zásadní při projednávání u soudu budou právě stopy," reagoval státní zástupce Jakub Kubias.

První stání se u Krajského soudu v Plzni koná 29. března. "Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl obžalovanému Janu Š. a Petru P. v případě uznání viny uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 16 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou, u obžalovanému Janu T. navrhl, aby mu v případě uznání viny byl uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 14 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Obžalovaní se nachází ve vazbě," dodala mluvčí soudu.