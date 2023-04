Co konkrétně uvedl, zůstalo jen za zavřenými dveřmi soudní síně. Právě na základě jeho výpovědi ale policisté z oddělení Tempus trojici údajných pachatelů v lednu loňského roku zadrželi. Pětici mužů tohoto případu, tedy oběť, obžalované i svědka spojuje prostředí, v němž se pohybují. To je mnohdy na hraně nebo i za hranicí zákona. Navíc všichni působili či stále působí jako vyhazovači na diskotékách, jednu z nich, starorolský Brooklyn začal provozovat právě Štěpnička, nyní ji vede jeho bratranec.

Pavel H. promluvil po 10 letech poté, co údajně dostal strach o svůj život, protože Pávkovi přebral přítelkyni v době, kdy byl Pávek ve výkonu trestu za vyhrožování. Svědek měl v roce 2011, kdy k vraždě došlo, sehnat Pávkovi střelnou zbraň s tlumičem. Následně se mu měl Pávek svěřit, jak Antonína S. společně s Telekim zastřelili.

Podle informací Deníku si ale svědek nedokázal u soudu vzpomenout na jednotlivé okolnosti z klíčového začátku října roku 2011, kdy byl Antonín S. zastřelen a jeho tělo následně vrazi odvezli do lesa mezi Přílezy a Hlinkami. Tam ho ukryli pod klády a zapálili. "Podle toho, jak líčení vypadalo v dopoledních hodinách, jsem toho názoru, že by mohl proces skončit, a to osvobozujícím rozsudkem," komentoval dopolední část jednání advokát Pávka Vlastimil Němec. Jak dodal, u soudu v dopoledních hodinách odpovídal svědek na dotazy soudkyně, státního zástupce a jednoho z advokátů. Následně bylo jednání přerušeno. Odpoledne pak přišli na řadu advokáti dalších obžalovaných. "Více se k případu vyjadřovat nebudu. Obžaloba stojí jen na jednom nepřímém svědkovi," reagoval Pávkův advokát.

Korunní svědek ve své výpovědi policii uvedl: "Měli ho vlákat do dílny a když Antonín vešel do autoservisu, střelil ho Pávek do zad, načež se prý Antonín S. otočil, myslel si, že je to náhoda a řekl mu: Petře, tys mě střelil, zavolej mi doktora. Střelil ho ještě několikrát, myslím, že říkal, že ho střelil ještě do hlavy, ale to si nejsem jistý. Následně chtěl, abych s ním jel na dílnu, chtěl vědět, zda tam nezůstaly stopy." Pitevní zpráva ovšem o těchto informacích vůbec nehovoří, protože se z těla zachovalo jen torzo, trup chyběl. "Při vyhodnocení nálezu došli znalci k závěru, že se jednalo o dva průstřely lebky a jeden zástřel v oblasti klenby lební a výstřely a zástřel v oblasti levé temenně - spánkové krajiny," odpovídali znalci v pitevním protokolu na dotaz vyšetřovatelů, zda a jaká na těle nalezli poranění. Dále konstatovali, že právě z důvodu poškozené a mnohdy chybějící tkáně a části skeletu není možné vyloučit další zranění. Na střelách do zad je postavená i sama obžaloba: "P. P. měl nejméně čtyřmi střelami zbraní střelit A. S. do zad a poté do hlavy, čímž mu měl způsobit poranění mozku, kterému poškozený na místě podlehl."

Sám korunní svědek Pavel H. má za sebou bohatou trestní minulost. Už v 16 letech se podílel na vraždě otčíma svého kamaráda, když mu zasadil devět ran nožem do oblasti zad a další tři do krku poté, co kamarád zaťal svému nevlastnímu otci sekeru do hlavy. Svědek má navíc hned u několika osob velké dluhy, které mají být údajně v řádu milionů korun. I když opakovaně tvrdil, že většinu svých pohledávek uhradil, dotyčné osoby to popřely. Také to se řešilo během čtvrtečního jednání u soudu.

"Proces je zmanipulovaný. Pavel to měl dávno připravené. Tímto způsobem si vyřešil svou životní situaci," komentovala během pátečního dopoledne svědkovo tvrzení Pávkova matka Jitka Zachariášová, podle níž se Pavel H. se svou manželkou vytratil již dávno před tím, než trojici policisté vloni v lednu zadrželi. "Samozřejmě vím, že můj syn není žádné neviňátko, neschvalovala jsem věci, co prováděl. Když něco udělal, poznala jsem to na něm, a on mi vždy říkal: Mami, neptej se mě na nic," uvedla matka údajného vraha a pokračovala: "Petr žil pro své kamarády, dýchal by za ně. Důkladně připravenou vraždu svého téměř nejlepšího kamaráda, kterého znal od mládí, by prostě neudělal. Když se to v tom roce 2011 dozvěděl, přišel za mnou, brečel, že zabili Tondu. Tenkrát jsme se to dozvěděli až z televize."

Motivem, proč si Štěpnička nájemnou vraždu u Pávka a Telekiho údajně objednal, měla být facka, kterou měl Antonín S. Štěpničkovi vrazit. Ten to odmítá s tím, že oběť téměř neznal.

Antonín S. měl být zastřelen v autoservisu v Doubí pod Zámečkem, který Pávek provozoval. V inkriminovaný den se oběť s Pávkem a Telekim potkala na večeři. Jak zaznělo u soudu, toto setkání nebylo plánované. Odtud následně měl odjet Antonín S. sám na své motorce do zmíněného autoservisu a motorku tam nechal. Neví se, jak se dostal domů, tam se ale převlékl do domácího oblečení a už neměl v plánu z bytu odejít, o čemž svědčí obsah stránek internetu, které si prohlížel. Poslední navštívená stránka ukazovala čas 21.43. Nic z telekomunikačních prostředků také nedokazuje, že by se ho někdo pokoušel v tuto dobu kontaktovat. Přesto odešel z domu, kde nechal mobilní telefon na nabíječce.

Jak už dříve informovala mluvčí soudu Jana Rubášová, státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl obžalovanému Štěpničkovi a Pávkovi v případě uznání viny uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 16 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou, obžalovanému Telekimu pak navrhl 14 let.