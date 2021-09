„Stalo se tak po po předchozí slovní rozepři. Kopl ho do obličeje. Napadený muž následně upadl na zem. Tímto mu útočník způsobil zranění, které mu na místě ošetřila osádka zdravotnické záchranné služby,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová. Dva týdny na to našel útočník dámskou peněženku, v níž byla platební karta. Tu muž opakovaně nezákonně použil. Za oba činy mu podle mluvčí Valtové hrozí dva roky vězení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.