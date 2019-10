Dítě od jeho matky (39), která žije na Klatovsku, několikrát bez povolení odvezl a odmítl ho vrátit, a vše nakonec vyvrcholilo tím, že svoji nyní již bývalou přítelkyni obvinil z toho, že pohlavně zneužívala svého staršího syna z prvního manželství. Chtěl ji tak společensky znemožnit a připravit o mladší dítě. Policisté ale došli k závěru, že si vše vymyslel, a tak byl postaven před klatovský soud. Ten ho za mříže neposlal, spokojil se s výchovným trestem.

„Před policejním orgánem nepravdivě uvedl, že jeho bývalá družka pohlavně zneužívala svého syna tím, že se před ním obnažovala a osahávala jej v koupelně při mytí v době, kdy mu bylo 11 až 15 let, ačkoli věděl, toto jmenovaná neudělala, a musel si být vědom, že takové jednání je trestné a mohlo jí tedy hrozit trestní stíhání za zločin pohlavního zneužití,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně a dodala, že bylo prokázáno, že jmenovaná se takového jednání nedopustila. Žena i její dnes již 18letý syn to u klatovského soudu potvrdili. „Je to nesmysl. Chovala se ke mně jako máma k synovi, žádné zneužívání nebylo. Juraj R. nemohl přenést přes srdce, že ho máma vyhodila, protože u nás měl vše, nemusel ani chodit do práce,“ řekl mladík.

„Žili jsme spolu sedm let. Když jsme letos na jaře kvůli jeho chování chtěla, aby opustil domácnost, tak na mě začal činit nátlak, vyhrožoval, že ze mě udělá pedofila. Moc mi pomohlo, že na jaře, kdy mi odvezl syna, mi nýrští policisté doporučili, abych si všechny hovory s ním nahrávala a nechávala si jeho SMSky. Díky tomu se mi jednou podařilo nahrát, že se přiznává k tomu, že si obvinění vymyslel. Jinak nevím, jak bych dokazovala svoji nevinu,“ uvedla žena.

Juraj R. je otcem pěti dětí. Jeden z nich, Jiří (27), před dvěma lety surově zavraždil a následně okradl v Sokolově 39letou ženu. Plzeňský soud mu za brutální vraždu uložil 25 let, ale na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu mu byl trest snížen až na konečných 17 let. Jeho otec Juraj R. byl soudně trestán pětkrát, všechny tresty má ale zahlazeny. Klatovský soud mu tak nyní uložil šestiměsíční trest, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu j18 měsíců. Verdikt není pravomocný, Juraj R. se k soudu bez omluvy nedostavil a tak se ke kauze ani nevyjádřil.